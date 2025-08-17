Umeå vann med 4–0 mot Gamla Upsala SK Dam

Umeås tionde seger på de senaste tio matcherna

Elin Westlund matchvinnare för Umeå

Umeå har nu fyra nollor i rad i Elitettan, efter ny nolla på söndagen. Matchen på Umeå Energi Arena mellan Umeå och Gamla Upsala SK Dam slutade 4–0 (3–0).

Därmed har Umeå vunnit tio matcher i rad i Elitettan.

ÖSK nästa för Umeå

Umeå fick en bra start på matchen. Elin Westlund gjorde målet, redan i nionde minuten.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 25:e minuten, när Nicole Robertson fick träff.

Umeå ökade ledningen till 3–0 på tilläggstid i första halvleken, genom Alma Nygren. Till slut kom också 4–0-målet genom Isabelle Goldmann i 53:e minuten.

Nästa motstånd för Umeå är ÖSK. Lagen möts söndag 24 augusti 12.00 på Umeå Energi Arena. Gamla Upsala SK Dam tar sig an Sunnanå hemma lördag 23 augusti 14.00.

Umeå–Gamla Upsala SK Dam 4–0 (3–0)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 1–0 (9) Elin Westlund, 2–0 (25) Nicole Robertson, 3–0 (45) Alma Nygren, 4–0 (53) Isabelle Goldmann.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå: 5-0-0

Gamla Upsala SK Dam: 3-0-2

Nästa match:

Umeå: Örebro SK, hemma, 24 augusti

Gamla Upsala SK Dam: Sunnanå SK, hemma, 23 augusti