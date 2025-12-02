Ny seger för Barcelona – efter 3–1 mot Atletico Madrid
- Seger för Barcelona med 3–1 mot Atletico Madrid
- Barcelonas sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Dani Olmo avgjorde för Barcelona
Det blev serieledande Barcelona som vann matchen hemma mot fjärdeplacerade Atletico Madrid i La Liga. Matchen slutade 3–1 (1–1). Det betyder att Barcelona har fem segrar i rad medan Atletico Madrids svit på 13 matcher i följd utan förlust bröts.
Vinsten mot Atletico Madrid innebär att Barcelona har åtta segrar i rad på hemmaplan.
Real Betis nästa för Barcelona
Atletico Madrid startade matchen bäst och tog ledningen när Alex Baena slog till redan i 19:e minuten.
I 26:e minuten kvitterade Barcelona genom Raphinha.
Barcelona gjorde också 2–1 i 65:e minuten när Dani Olmo hittade rätt på pass av Dani Pedri.
3–1-målet kom på stopptid när Ferran Torres slog till och gjorde mål på passning från Alejandro Balde. Därmed hade laget vänt matchen.
Lagen möts på nytt den 5 april.
I nästa match, lördag 6 december möter Barcelona Real Betis borta på Benito Villamarín 18.30 medan Atletico Madrid spelar borta mot Atlethic Bilbao 21.00.
Barcelona–Atletico Madrid 3–1 (1–1)
La Liga, Camp Nou
Mål: 0–1 (19) Alex Baena, 1–1 (26) Raphinha, 2–1 (65) Dani Olmo (Dani Pedri), 3–1 (90) Ferran Torres (Alejandro Balde).
Varningar, Barcelona: Gerard Martin. Atletico Madrid: Alex Baena.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Barcelona: 5-0-0
Atletico Madrid: 4-0-1
Nästa match:
Barcelona: Real Betis, borta, 6 december
Atletico Madrid: Athletic Bilbao, borta, 6 december
