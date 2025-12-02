Prenumerera

Logga in

Ny seger för Barcelona – efter 3–1 mot Atletico Madrid

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Seger för Barcelona med 3–1 mot Atletico Madrid

  • Barcelonas sjätte seger på de senaste sju matcherna

  • Dani Olmo avgjorde för Barcelona

Det blev serieledande Barcelona som vann matchen hemma mot fjärdeplacerade Atletico Madrid i La Liga. Matchen slutade 3–1 (1–1). Det betyder att Barcelona har fem segrar i rad medan Atletico Madrids svit på 13 matcher i följd utan förlust bröts.

Vinsten mot Atletico Madrid innebär att Barcelona har åtta segrar i rad på hemmaplan.

Real Betis nästa för Barcelona

Atletico Madrid startade matchen bäst och tog ledningen när Alex Baena slog till redan i 19:e minuten.

I 26:e minuten kvitterade Barcelona genom Raphinha.

Barcelona gjorde också 2–1 i 65:e minuten när Dani Olmo hittade rätt på pass av Dani Pedri.

3–1-målet kom på stopptid när Ferran Torres slog till och gjorde mål på passning från Alejandro Balde. Därmed hade laget vänt matchen.

Lagen möts på nytt den 5 april.

I nästa match, lördag 6 december möter Barcelona Real Betis borta på Benito Villamarín 18.30 medan Atletico Madrid spelar borta mot Atlethic Bilbao 21.00.

Barcelona–Atletico Madrid 3–1 (1–1)

La Liga, Camp Nou

Mål: 0–1 (19) Alex Baena, 1–1 (26) Raphinha, 2–1 (65) Dani Olmo (Dani Pedri), 3–1 (90) Ferran Torres (Alejandro Balde).

Varningar, Barcelona: Gerard Martin. Atletico Madrid: Alex Baena.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 5-0-0

Atletico Madrid: 4-0-1

Nästa match:

Barcelona: Real Betis, borta, 6 december

Atletico Madrid: Athletic Bilbao, borta, 6 december

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt