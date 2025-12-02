Ny seger för Barcelona – efter 3–1 mot Atletico Madrid

Seger för Barcelona med 3–1 mot Atletico Madrid

Barcelonas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Dani Olmo avgjorde för Barcelona

Det blev serieledande Barcelona som vann matchen hemma mot fjärdeplacerade Atletico Madrid i La Liga. Matchen slutade 3–1 (1–1). Det betyder att Barcelona har fem segrar i rad medan Atletico Madrids svit på 13 matcher i följd utan förlust bröts.

Vinsten mot Atletico Madrid innebär att Barcelona har åtta segrar i rad på hemmaplan.

Real Betis nästa för Barcelona

Atletico Madrid startade matchen bäst och tog ledningen när Alex Baena slog till redan i 19:e minuten.

I 26:e minuten kvitterade Barcelona genom Raphinha.

Barcelona gjorde också 2–1 i 65:e minuten när Dani Olmo hittade rätt på pass av Dani Pedri.

3–1-målet kom på stopptid när Ferran Torres slog till och gjorde mål på passning från Alejandro Balde. Därmed hade laget vänt matchen.

Lagen möts på nytt den 5 april.

I nästa match, lördag 6 december möter Barcelona Real Betis borta på Benito Villamarín 18.30 medan Atletico Madrid spelar borta mot Atlethic Bilbao 21.00.

Barcelona–Atletico Madrid 3–1 (1–1)

La Liga, Camp Nou

Mål: 0–1 (19) Alex Baena, 1–1 (26) Raphinha, 2–1 (65) Dani Olmo (Dani Pedri), 3–1 (90) Ferran Torres (Alejandro Balde).

Varningar, Barcelona: Gerard Martin. Atletico Madrid: Alex Baena.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 5-0-0

Atletico Madrid: 4-0-1

Nästa match:

Barcelona: Real Betis, borta, 6 december

Atletico Madrid: Athletic Bilbao, borta, 6 december