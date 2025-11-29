Ny seger för Benfica mot favoritmotståndet
Benfica har haft det lätt mot Nacional i Primeira Liga herr. Och på lördagen vann Benfica på nytt – den här gången med 2–1 (0–0) borta på Estádio da Madeira. Det var Benficas fjärde raka seger mot Nacional.
Vangelis Pavlidis stod för Benficas avgörande mål på övertid.
Det betyder att Benfica gick obesegrade från planen för tolfte matchen i följd.
Sporting Lissabon nästa för Benfica
Efter en mållös första halvlek gjorde Jesus Ramirez 1–0 till Nacional i den 60:e minuten.
Det såg länge ut att gå mot seger för Nacional. Kvitteringen kom med en minut kvar att spela när Gianluca Prestianni slog till och gjorde mål för Benfica.
Det matchavgörande målet för Benfica kom direkt därefter när Vangelis Pavlidis på tilläggstid gjorde 1–2. Pavlidis fullbordade därmed lagets vändning.
Det här var Nacionals fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Benficas fjärde uddamålsseger.
Lagen möts igen 11 april.
Nacional tar sig an Alverca i nästa match borta söndag 7 december 19.00. Benfica möter Sporting Lissabon hemma fredag 5 december 21.15.
Nacional–Benfica 1–2 (0–0)
Primeira Liga herr, Estádio da Madeira
Mål: 1–0 (60) Jesus Ramirez, 1–1 (89) Gianluca Prestianni, 1–2 (90) Vangelis Pavlidis.
Varningar, Nacional: Chiheb Labidi, Jesus Ramirez, Motez Nourani. Benfica: Gianluca Prestianni, Enzo Barrenechea.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Nacional: 1-2-2
Benfica: 3-2-0
Nästa match:
Nacional: Alverca, borta, 7 december
Benfica: Sporting Lissabon, hemma, 5 december
