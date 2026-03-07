Ny seger för formstarka Como

Como-seger med 2–1 mot Cagliari

Lucas Da Cunha matchvinnare för Como

Tredje raka segern för Como

Como spelar riktigt bra i Serie A. När laget mötte Cagliari på bortaplan på Unipol Domus på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–1 (1–0) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Lucas Da Cunha stod för Comos avgörande mål efter 76 minuter.

Cagliari–Como – mål för mål

Como fick en bra start på matchen när Martin Baturina gjorde målet redan i 14:e minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Sebastiano Esposito träff och kvitterade för Cagliari. Lucas Da Cunha gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.

Söndag 15 mars spelar Cagliari borta mot Pisa 15.00 och Como mot Roma hemma 18.00 på Stadio G. Sinigaglia.

Cagliari–Como 1–2 (0–1)

Serie A, Unipol Domus

Mål: 0–1 (14) Martin Baturina, 1–1 (56) Sebastiano Esposito, 1–2 (76) Lucas Da Cunha.

Varningar, Cagliari: Alberto Dossena, Sebastiano Esposito, Marco Palestra. Como: Jacobo Ramon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 0-2-3

Como: 3-1-1

Nästa match:

Cagliari: Pisa, borta, 15 mars 15.00

Como: Roma, hemma, 15 mars 18.00