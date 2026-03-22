Ny seger för formstarka Rio Ave

Seger för Rio Ave med 2–1 mot Estoril

Rio Ave spelar riktigt bra i Primeira Liga herr. När laget mötte Estoril borta på Antonio Coimbra da Mota på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–1 (0–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Jalen Blesa slog till efter 74 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Estoril–Rio Ave – mål för mål

Ferro slog till redan i 16:e minuten och gav Estoril ledningen.

I 54:e minuten nätade Jakub Brabec på pass av Diogo Bezerra och kvitterade för Rio Ave. I 74:e minuten avgjorde Jalen Blesa matchen på straff. Därmed hade laget vänt matchen.

När lagen senast möttes vann Estoril med 4–0.

Lördag 4 april 19.00 möter Estoril Arouca borta på Municipal de Arouca medan Rio Ave spelar hemma mot Alverca.

Estoril–Rio Ave 1–2 (1–0)

Primeira Liga herr, Antonio Coimbra da Mota

Mål: 1–0 (16) Ferro, 1–1 (54) Jakub Brabec (Diogo Bezerra), 1–2 (74) Jalen Blesa.

Varningar, Estoril: Joao Carvalho, Andre Lacximicant. Rio Ave: Nelson Abbey, Tamas Nikitscher, Tamble Monteiro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 2-1-2

Rio Ave: 3-1-1

Nästa match:

Estoril: Arouca, borta, 4 april 19.00

Rio Ave: Alverca, hemma, 4 april 19.00