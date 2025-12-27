Ny seger för Liverpool mot Wolverhampton

Liverpool vann med 2–1 mot Wolverhampton

Florian Wirtz matchvinnare för Liverpool

Tredje raka segern för Liverpool

Wolverhampton är lite av ett drömmotstånd för Liverpool. På lördagen vann Liverpool på nytt – den här gången hemma på Anfield. Matchen i Premier League slutade 2–1 (2–0). Det var Liverpools åttonde raka seger mot Wolverhampton.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Liverpool.

Leeds nästa för Liverpool

Ryan Gravenberch gjorde 1–0 till Liverpool i slutminuterna av första halvlek.

Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen genom Florian Wirtz assisterad av Hugo Ekitike.

Direkt efter pausen gjorde Santiago Bueno mål och reducerade åt Wolverhampton. Men mer än så orkade Wolverhampton inte med.

Liverpool tar sig an Leeds i nästa match hemma torsdag 1 januari 18.30. Wolverhampton möter Manchester United borta tisdag 30 december 21.15.

Liverpool–Wolverhampton 2–1 (2–0)

Premier League, Anfield

Mål: 1–0 (41) Ryan Gravenberch, 2–0 (42) Florian Wirtz (Hugo Ekitike), 2–1 (52) Santiago Bueno.

Varningar, Wolverhampton: Andre.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 3-2-0

Wolverhampton: 0-0-5

Nästa match:

Liverpool: Leeds Utd, hemma, 1 januari 18.30

Wolverhampton: Manchester United, borta, 30 december 21.15