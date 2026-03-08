Ny seger för Middlesbrough mot favoritmotståndet

Middlesbrough-seger med 4–0 mot Queens Park Rangers

David Strelec avgjorde för Middlesbrough

Andra raka segern för Middlesbrough

Fyra raka segrar hade Middlesbrough mot just Queens Park Rangers i Championship inför söndagens match. Och på söndagen segrade Middlesbrough på nytt – den här gången med 4–0 (1–0) borta på Loftus Road.

Det här var Middlesbroughs elfte nolla den här säsongen.

Charlton nästa för Middlesbrough

Middlesbrough startade matchen bäst och tog ledningen när David Strelec slog till efter pass från Morgan Whittaker redan i 20:e minuten.

I 67:e minuten slog Alan Browne till och gjorde 0–2. I den 73:e minuten ökade Hayden Hackney ledningen ytterligare på pass av Tommy Conway. I 88:e minuten gjorde Tommy Conway också 0–4 på straff.

Queens Park Rangers stannar därmed på 16:e plats och Middlesbrough på andra plats i tabellen. Så sent som den 6 februari låg Queens Park Rangers på tionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Middlesbrough med 3–1.

Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Birmingham. Middlesbrough tar sig an Charlton hemma. Båda matcherna spelas onsdag 11 mars 20.45.

Queens Park Rangers–Middlesbrough 0–4 (0–1)

Championship, Loftus Road

Mål: 0–1 (20) David Strelec (Morgan Whittaker), 0–2 (67) Alan Browne, 0–3 (73) Hayden Hackney (Tommy Conway), 0–4 (88) Tommy Conway.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 1-0-4

Middlesbrough: 2-2-1

Nästa match:

Queens Park Rangers: Birmingham City, borta, 11 mars 20.45

Middlesbrough: Charlton Athletic, hemma, 11 mars 20.45