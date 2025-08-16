Ny seger för Norrby – förlänger fina sviten

Norrby-seger med 4–2 mot Skövde AIK

Norrbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Azeez Temitope Yusuf tvåmålsskytt för Norrby

Segertåget fortsätter för Norrby. Mot Skövde AIK borta på Södermalms IP på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 4–2 (3–0) och har nu fyra segrar i rad i Ettan södra herr.

– Återigen står vi för en bra insats. Första halvleken är kanske den bästa vi gör denna säsongen. Vi gör sedan 4–0 tidigt i andra som gör att SAIK börjar ofta en del spelare offensivt och börjar trycka på. Vilket också leder till att dem gör två mål. Men vi står upp bra och tillåter inte mer än så. Det är bara att fortsätta som jag tidigare påpekat. En match i taget, kommenterade Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar efter matchen.

Max Andersson matchvinnare för Norrby

Matchen var mållös till Norrby tog ledningen i 26:e minuten, genom Azeez Temitope Yusuf.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter en dryg halvtimmes spel, återigen genom Azeez Temitope Yusuf.

Norrby ökade ledningen till 0–3 på tilläggstid i första halvleken, genom Max Andersson. Direkt efter pausen ökade Teo Helge Norrbys ledning.

I den 72:a minuten reducerade Oscar Lennerskog för Skövde AIK.

I 81:a minuten reducerade Skövde AIK på nytt genom Elmar Abraham. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Det här betyder att Skövde AIK ligger kvar på tionde plats i tabellen, och Norrby på tredje plats.

Skövde AIK tar sig an Torslanda i nästa match borta lördag 23 augusti 13.00. Norrby möter Jönköping hemma måndag 25 augusti 19.00.

Skövde AIK–Norrby 2–4 (0–3)

Ettan södra herr, Södermalms IP

Mål: 0–1 (26) Azeez Temitope Yusuf, 0–2 (31) Azeez Temitope Yusuf, 0–3 (45) Max Andersson, 0–4 (46) Teo Helge, 1–4 (72) Oscar Lennerskog, 2–4 (81) Elmar Abraham.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Skövde AIK: 1-1-3

Norrby: 4-1-0

Nästa match:

Skövde AIK: Torslanda IK, borta, 23 augusti

Norrby: Jönköpings Södra IF, hemma, 25 augusti