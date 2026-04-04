Ny seger för Norrköping mot favoritmotståndet

Norrköping segrade – 6–0 mot Värnamo

Tim Prica tremålsskytt för Norrköping

Elias Jemal matchvinnare för Norrköping

Fyra raka segrar hade Norrköping mot just Värnamo i Superettan inför lördagens match. Och på lördagen segrade Norrköping på nytt – den här gången med hela 6–0 (4–0) hemma på Idrottsparken.

Norrköping tog en tidig ledning när Elias Jemal slog till med assist av Albert Aleksanjan redan i 20:e minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en halvtimme genom Tim Prica på pass av Ryan Nelson. Norrköping gjorde 3–0 i 39:e minuten när Tim Prica på nytt fick träff framspelad av Elias Jemal. Albert Aleksanjan stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken på passning från Noel Sernelius.

Tim Prica slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Elias Jemal och ökade ledningen för Norrköping och fullbordade därmed sitt hattrick. Norrköping gjorde också 6–0 genom Ryan Nelson efter förarbete från Noel Sernelius i 79:e minuten.

Elias Jemal gjorde ett mål för Norrköping och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Norrköping nu ligger på första plats i tabellen och Värnamo är sist, på 16:e plats.

Lagen möts på nytt på Finnvedsvallen den 7 november.

Norrköping tar sig an Ljungskile i nästa match borta lördag 11 april 13.00. Värnamo möter GIF Sundsvall hemma tisdag 14 april 19.00.

Norrköping–Värnamo 6–0 (4–0)

Superettan, Idrottsparken

Mål: 1–0 (20) Elias Jemal (Albert Aleksanjan), 2–0 (30) Tim Prica (Ryan Nelson), 3–0 (39) Tim Prica (Elias Jemal), 4–0 (45) Albert Aleksanjan (Noel Sernelius), 5–0 (61) Tim Prica (Elias Jemal), 6–0 (79) Ryan Nelson (Noel Sernelius).

Varningar, Värnamo: Johan Rapp.

