Ny seger för Santa Clara mot favoritmotståndet

Santa Clara fortsätter att ha det lätt mot AVS i Primeira Liga herr. På söndagen vann Santa Clara på nytt – den här gången med 1–0 (0–0) borta på Estadio do CD Aves. Det var Santa Claras fjärde raka seger mot AVS.

Gabriel Silva blev matchhjälte efter 68 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Santa Clara höll nollan.

AVS har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Santa Clara har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–5 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Santa Clara med 2–0.

I nästa match, lördag 21 mars möter AVS Tondela borta på Estadio Joao Cardoso 21.30 medan Santa Clara spelar hemma mot Gil Vicente 19.00.

Varningar, AVS: Paulo Vitor. Santa Clara: Henrique Silva.

