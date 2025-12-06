Ny seger för Villarreal – förlänger fina sviten
- Villarreal segrade – 2–0 mot Getafe
- Villarreals sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Tajon Buchanan avgjorde för Villarreal
Segertåget fortsätter för Villarreal. Mot Getafe på hemmaplan på Estadio de la Cerámica på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 2–0 (1–0) och har nu sex segrar i rad i La Liga.
Villarreal höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.
Levante nästa för Villarreal
Villarreal gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Tajon Buchanan efter pass från Ayoze Perez.
I den 48:e minuten blev Getafes Luis Milla utvisad.
Georges Mikautadze slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Luiz Junior och ökade ledningen för Villarreal. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Lagen möts på nytt den 15 februari.
I nästa match möter Villarreal Levante borta på söndag 14 december 18.30. Getafe möter Espanyol lördag 13 december 21.00 hemma.
Villarreal–Getafe 2–0 (1–0)
La Liga, Estadio de la Cerámica
Mål: 1–0 (45) Tajon Buchanan (Ayoze Perez), 2–0 (64) Georges Mikautadze (Luiz Junior).
Varningar, Villarreal: Nicolas Pepe, Carlos Macia.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Villarreal: 5-0-0
Getafe: 2-0-3
Nästa match:
Villarreal: UD Levante, borta, 14 december
Getafe: Espanyol Barcelona, hemma, 13 december
