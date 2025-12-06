Ny seger för Villarreal – förlänger fina sviten

Villarreal segrade – 2–0 mot Getafe

Villarreals sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tajon Buchanan avgjorde för Villarreal

Segertåget fortsätter för Villarreal. Mot Getafe på hemmaplan på Estadio de la Cerámica på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 2–0 (1–0) och har nu sex segrar i rad i La Liga.

Villarreal höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Levante nästa för Villarreal

Villarreal gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Tajon Buchanan efter pass från Ayoze Perez.

I den 48:e minuten blev Getafes Luis Milla utvisad.

Georges Mikautadze slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Luiz Junior och ökade ledningen för Villarreal. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Lagen möts på nytt den 15 februari.

I nästa match möter Villarreal Levante borta på söndag 14 december 18.30. Getafe möter Espanyol lördag 13 december 21.00 hemma.

Villarreal–Getafe 2–0 (1–0)

La Liga, Estadio de la Cerámica

Mål: 1–0 (45) Tajon Buchanan (Ayoze Perez), 2–0 (64) Georges Mikautadze (Luiz Junior).

Varningar, Villarreal: Nicolas Pepe, Carlos Macia.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 5-0-0

Getafe: 2-0-3

Nästa match:

Villarreal: UD Levante, borta, 14 december

Getafe: Espanyol Barcelona, hemma, 13 december