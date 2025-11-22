Ny seger för Watford mot Derby County

Watford vann med 3–2 mot Derby County

Avgörande målet kom i 88:e minuten.

Edo Kayembe med två mål för Watford

Watford har haft det lätt mot Derby County i Championship. Och på lördagen vann Watford på nytt – den här gången med 3–2 (0–1) borta på Pride Park Stadium. Det var Watfords femte raka seger mot Derby County.

Edo Kayembe slog till efter 88 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Edo Kayembe med två mål för Watford

Dion Sanderson gjorde 1–0 till Derby County i 36:e minuten.

I 54:e minuten nätade Sondre Klingen Langas och gjorde 2–0. Men ledningen skulle visa sig vara bedräglig.

Luca Kjerrumgaard slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Watford.

Först med fem minuter kvar att spela kvitterade Watford genom Edo Kayembe på straff.

Det matchavgörande målet kom med två minuter kvar att spela när Edo Kayembe på nytt slog till och gjorde 2–3 för Watford med assist av Imran Louza. Kayembe fullbordade därmed lagets vändning.

Derby County har fyra vinster och en förlust och 10–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Watford har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 9–7 i målskillnad. Det här var Derby Countys tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Watfords femte uddamålsseger.

För Derby County gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Watford är på elfte plats.

Den 21 februari tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Derby County Swansea City borta och Watford möter Preston North End hemma. Båda matcherna spelas tisdag 25 november 20.45.

Derby County–Watford 2–3 (1–0)

Championship, Pride Park Stadium

Mål: 1–0 (36) Dion Sanderson, 2–0 (54) Sondre Klingen Langas, 2–1 (61) Luca Kjerrumgaard, 2–2 (85) Edo Kayembe, 2–3 (88) Edo Kayembe (Imran Louza).

Varningar, Derby County: Dion Sanderson, Ben Brereton. Watford: Imran Louza, Edo Kayembe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 4-0-1

Watford: 2-2-1

Nästa match:

Derby County: Swansea City FC, borta, 25 november

Watford: Preston North End FC, hemma, 25 november