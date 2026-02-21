Ny seger för Watford mot favoritmotståndet

Watford vann med 2–0 mot Derby County

Luca Kjerrumgaard matchvinnare för Watford

Watfords tolfte seger

Fem raka segrar hade Watford mot just Derby County i Championship inför lördagens match. Och på lördagen segrade Watford på nytt – den här gången med 2–0 (1–0) hemma på Vicarage Road Stadium.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Watford höll nollan.

Ipswich nästa för Watford

Luca Kjerrumgaard gjorde 1–0 till Watford efter bara fem minuter.

2–0-målet kom på stopptid när Mamadou Doumbia slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Watford har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Derby County har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–5 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Watford ligger på nionde plats medan Derby County har åttondeplatsen.

När lagen möttes senast vann Watford med 3–2.

Tisdag 24 februari 20.45 möter Watford Ipswich hemma på Vicarage Road Stadium medan Derby County spelar borta mot Hull.

Watford–Derby County 2–0 (1–0)

Championship, Vicarage Road Stadium

Mål: 1–0 (5) Luca Kjerrumgaard, 2–0 (90) Mamadou Doumbia.

Varningar, Watford: Giorgi Chakvetadze, Mamadou Doumbia. Derby County: Callum Elder, Matthew Clarke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 1-2-2

Derby County: 2-1-2

Nästa match:

Watford: Ipswich Town FC, hemma, 24 februari 20.45

Derby County: Hull City AFC, borta, 24 februari 20.45