Oavgjort för Blackburn hemma mot Watford

1–1 mellan Blackburn och Watford

Lewis Miller kvitterade i 28:e minuten

Blackburn nu 21:a, Watford på åttonde plats

Hemmalaget Blackburn och Watford spelade oavgjort i Championship, 1–1 (1–1) på lördagen.

Blackburn–Watford – mål för mål

Edo Kayembe gav Watford ledningen i 26:e minuten. Blackburn kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimme genom Lewis Miller på pass av Todd Cantwell. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Det här betyder att Blackburn nu ligger på 21:a plats i tabellen och Watford är på åttonde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Blackburn med 1–0.

Nästa motstånd för Blackburn är Hull. Watford tar sig an Swansea City hemma. Båda matcherna spelas lördag 31 januari 16.00.

Blackburn–Watford 1–1 (1–1)

Championship, Ewood Park

Mål: 0–1 (26) Edo Kayembe, 1–1 (28) Lewis Miller (Todd Cantwell).

Varningar, Watford: Edo Kayembe, Hector Kyprianou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 0-2-3

Watford: 2-2-1

Nästa match:

Blackburn: Hull City AFC, hemma, 31 januari 16.00

Watford: Swansea City FC, hemma, 31 januari 16.00