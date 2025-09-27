Oavgjort för Derby County på bortaplan mot Wrexham
- Kryss mellan Wrexham och Derby County
- Ben Brereton kvitterade i 72:a minuten
- Leicester nästa för Wrexham
Det blev delad pott när Wrexham tog emot Derby County i Championship. Slutresultatet skrevs till 1–1 (0–0).
Wrexham–Derby County – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 59:e minuten innan Lewis O’brien på pass av Issa Kabore gav Wrexham ledningen.
I den 72:a minuten kvitterade Ben Brereton för Derby County. 1–1-målet blev matchens sista.
Lagen spelar mot varandra igen den 4 januari på Pride Park Stadium.
Nästa motstånd för Derby County är Charlton. Lagen möts tisdag 30 september 21.00 på Pride Park Stadium.
Wrexham–Derby County 1–1 (0–0)
Championship, Racecourse Ground
Mål: 1–0 (59) Lewis O’brien (Issa Kabore), 1–1 (72) Ben Brereton.
Varningar, Wrexham: Lewis O’brien. Derby County: David Ozoh, Ebou Adams, Carlton Morris, Matt Clarke, Lewis Travis.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Wrexham: 2-2-1
Derby County: 1-3-1
Nästa match:
Derby County: Charlton Athletic, hemma, 30 september
