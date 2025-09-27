Oavgjort för Derby County på bortaplan mot Wrexham

Kryss mellan Wrexham och Derby County

Ben Brereton kvitterade i 72:a minuten

Leicester nästa för Wrexham

Det blev delad pott när Wrexham tog emot Derby County i Championship. Slutresultatet skrevs till 1–1 (0–0).

Wrexham–Derby County – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 59:e minuten innan Lewis O’brien på pass av Issa Kabore gav Wrexham ledningen.

I den 72:a minuten kvitterade Ben Brereton för Derby County. 1–1-målet blev matchens sista.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 januari på Pride Park Stadium.

Nästa motstånd för Derby County är Charlton. Lagen möts tisdag 30 september 21.00 på Pride Park Stadium.

Wrexham–Derby County 1–1 (0–0)

Championship, Racecourse Ground

Mål: 1–0 (59) Lewis O’brien (Issa Kabore), 1–1 (72) Ben Brereton.

Varningar, Wrexham: Lewis O’brien. Derby County: David Ozoh, Ebou Adams, Carlton Morris, Matt Clarke, Lewis Travis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 2-2-1

Derby County: 1-3-1

Nästa match:

Derby County: Charlton Athletic, hemma, 30 september