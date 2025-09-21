Oavgjort för Gefle hemma mot IF Karlstad

Oavgjort i mötet mellan Gefle och IF Karlstad

Henrik Bellman kvitterade i 24:e minuten

Gefle nu 14:e, IF Karlstad på femte plats

Hemmalaget Gefle och IF Karlstad tog en poäng var i mötet i Ettan norra herr. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Gefle–IF Karlstad – mål för mål

Gefle tog en tidig ledning. Malik Mokéde gjorde målet, redan i sjunde minuten. Målet var Malik Mokédes femte i Ettan norra herr.

IF Karlstad kvitterade till 1–1 i 24:e minuten, när Henrik Bellman hittade rätt. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Gefle har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan IF Karlstad har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–10 i målskillnad. Det här var Gefles sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Gefle ligger kvar på 14:e plats i tabellen och IF Karlstad på femte plats.

Nästa motstånd för Gefle är Stocksund. IF Karlstad tar sig an Enköping SK Herr hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 september 13.00.

Gefle–IF Karlstad 1–1 (1–1)

Ettan norra herr, Gavlevallen

Mål: 1–0 (7) Malik Mokéde, 1–1 (24) Henrik Bellman.

Varningar, Gefle: Kevin Persson, Alem Nezirevic, Carlos Jacinto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gefle: 2-1-2

IF Karlstad: 1-1-3

Nästa match:

Gefle: IFK Stocksund, borta, 27 september

IF Karlstad: Enköpings SK FK, hemma, 27 september