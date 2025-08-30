Oavgjort för Guimaraes hemma mot Arouca

Oavgjort i mötet mellan Guimaraes och Arouca

Nais Djouahra kvitterade i 34:e minuten

Estrela blir nästa motstånd för Guimaraes

Det blev delad pott när Guimaraes tog emot Arouca i Primeira Liga herr. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).

Guimaraes–Arouca – mål för mål

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Guimaraes tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Gustavo Silva.

Arouca kvitterade till 1–1 i 34:e minuten, när Nais Djouahra slog till. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.

När lagen senast möttes – på Estádio D. Afonso Henriques – blev det oavgjort 2–2.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari.

Guimaraes möter Estrela i nästa match borta lördag 13 september 20.00. Arouca möter samma dag Casa Pia hemma.

Guimaraes–Arouca 1–1 (1–1)

Primeira Liga herr, Estádio D. Afonso Henriques

Mål: 1–0 (31) Gustavo Silva, 1–1 (34) Nais Djouahra.

Varningar, Guimaraes: Tiago Silva, Nelson Oliveira, Oscar Rivas Viondi, Goncalo Nogueira. Arouca: Tiago Esgaio, Matias Rocha, Jose Fontan, Miguel Puche Garcia.

Nästa match:

Guimaraes: Estrela Amadora, borta, 13 september

Arouca: Casa Pia, hemma, 13 september