Oavgjort för Guimaraes hemma mot Arouca
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort i mötet mellan Guimaraes och Arouca
- Nais Djouahra kvitterade i 34:e minuten
- Estrela blir nästa motstånd för Guimaraes
Det blev delad pott när Guimaraes tog emot Arouca i Primeira Liga herr. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).
Guimaraes–Arouca – mål för mål
Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Guimaraes tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Gustavo Silva.
Arouca kvitterade till 1–1 i 34:e minuten, när Nais Djouahra slog till. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.
När lagen senast möttes – på Estádio D. Afonso Henriques – blev det oavgjort 2–2.
Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari.
Guimaraes möter Estrela i nästa match borta lördag 13 september 20.00. Arouca möter samma dag Casa Pia hemma.
Guimaraes–Arouca 1–1 (1–1)
Primeira Liga herr, Estádio D. Afonso Henriques
Mål: 1–0 (31) Gustavo Silva, 1–1 (34) Nais Djouahra.
Varningar, Guimaraes: Tiago Silva, Nelson Oliveira, Oscar Rivas Viondi, Goncalo Nogueira. Arouca: Tiago Esgaio, Matias Rocha, Jose Fontan, Miguel Puche Garcia.
Nästa match:
Guimaraes: Estrela Amadora, borta, 13 september
Arouca: Casa Pia, hemma, 13 september
Den här artikeln handlar om: