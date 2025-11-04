Oavgjort för Ipswich hemma mot Watford

Oavgjort i mötet mellan Ipswich och Watford

Jaden Philogene kvitterade i 21:a minuten

Ipswich nu tionde, Watford på tolfte plats

Hemmalaget Ipswich och Watford spelade oavgjort i Championship, 1–1 (1–1) på tisdagen.

Ipswich–Watford – mål för mål

Watford startade matchen bäst och tog ledningen när Imran Louza gjorde målet redan i 16:e minuten.

I 21:a minuten kvitterade Ipswich när Jaden Philogene fick träff framspelad av Cedric Kipre. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Ipswich har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Watford har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad. Det här var Ipswichs femte oavgjorda match den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Watford är på tolfte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 24 februari.

Nästa motstånd för Ipswich är Swansea City. Lagen möts lördag 8 november 16.00. Watford tar sig an Bristol C hemma fredag 7 november 21.00.

Ipswich–Watford 1–1 (1–1)

Championship, Portman Road Stadium

Mål: 0–1 (16) Imran Louza, 1–1 (21) Jaden Philogene (Cedric Kipre).

Varningar, Ipswich: George Hirst. Watford: Kwadwo Baah, Marc Bola.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 2-1-2

Watford: 2-1-2

Nästa match:

Ipswich: Swansea City FC, borta, 8 november

Watford: Bristol City FC, hemma, 7 november