Oavgjort för Lille hemma mot Lorient

Lille och Lorient kryssade

Arthur Avom kvitterade på övertid

Rennes nästa motståndare för Lille

Lille och Lorient spelade oavgjort i mötet i Ligue 1 herr på Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Lille–Lorient – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 65:e minuten innan Matias Fernandez-Pardo framspelad av Nabil Bentaleb gav Lille ledningen. Kvitteringen kom på stopptid när Arthur Avom slog till och gjorde mål för Lorient på pass av Bamo Meite. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Lille har två segrar och tre oavgjorda och 4–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lorient har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 8–8 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lille med 7–1.

Nästa motstånd för Lille är Rennes. Lagen möts söndag 15 mars 20.45 på Roazhon Park.

Lille–Lorient 1–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Mål: 1–0 (65) Matias Fernandez-Pardo (Nabil Bentaleb), 1–1 (90) Arthur Avom (Bamo Meite).

Varningar, Lille: Nabil Bentaleb, Aissa Mandi, Berke Ozer, Gaetan Perrin. Lorient: Bamo Meite.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 2-3-0

Lorient: 1-3-1

Nästa match:

Lille: Stade Rennais FC, borta, 15 mars 20.45