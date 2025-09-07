Oavgjort för Olympic hemma mot Jönköping

Oavgjort mellan Olympic och Jönköping

Osama Khattab kvitterade i 25:e minuten

Olympic nu åttonde, Jönköping på andra plats

Olympic och Jönköping tog en poäng var i mötet i Ettan södra herr på Malmö IP. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Olympic–Jönköping – mål för mål

Jönköping tog en tidig ledning. Linus Lyck slog till, redan i tolfte minuten.

Olympic kvitterade till 1–1 i 25:e minuten, genom Osama Khattab. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Det här var Olympics sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Olympic ligger kvar på åttonde plats i tabellen, och Jönköping på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Jönköpings Södra IF med 1–0.

I nästa omgång har Olympic Torslanda borta på Torslandavallen, lördag 13 september 13.00. Jönköping spelar borta mot Lunds BK söndag 14 september 16.00.

Olympic–Jönköping 1–1 (1–1)

Ettan södra herr, Malmö IP

Mål: 0–1 (12) Linus Lyck, 1–1 (25) Osama Khattab.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Olympic: 3-1-1

Jönköping: 2-2-1

Nästa match:

Olympic: Torslanda IK, borta, 13 september

Jönköping: Lunds BK, borta, 14 september