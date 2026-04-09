Oavgjort för Porto hemma mot Nottingham Forest

Kryss mellan Porto och Nottingham Forest

Självmål kvitterade i 13:e minuten

Nottingham Forest nästa motstånd för Porto

Porto och Nottingham Forest tog en poäng var i första matchen i Europa League Kvartsfinal på Estádio do Dragão. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Porto–Nottingham Forest – mål för mål

Porto startade matchen bäst och tog ledningen när William Gomes gjorde målet redan i elfte minuten. Nottingham Forest kvitterade till 1–1 i 13:e minuten.

Nottingham Forest tog hem lagens senaste möte med 2–0.

Torsdag 16 april 21.00 möts lagen igen på City Ground.

Porto–Nottingham Forest 1–1 (1–1)

Europa League Kvartsfinal, Estádio do Dragão

Mål: 1–0 (11) William Gomes, 1–1 (13) Självmål.

Varningar, Porto: Gabriel Veiga.

Porto: Nottingham Forest FC, borta, 16 april 21.00

Nottingham Forest: FC Porto, hemma, 16 april 21.00