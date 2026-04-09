Oavgjort för Porto hemma mot Nottingham Forest
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Porto och Nottingham Forest tog en poäng var i första matchen i Europa League Kvartsfinal på Estádio do Dragão. Matchen slutade 1–1 (1–1).
Porto–Nottingham Forest – mål för mål
Porto startade matchen bäst och tog ledningen när William Gomes gjorde målet redan i elfte minuten. Nottingham Forest kvitterade till 1–1 i 13:e minuten.
Nottingham Forest tog hem lagens senaste möte med 2–0.
Torsdag 16 april 21.00 möts lagen igen på City Ground.
Porto–Nottingham Forest 1–1 (1–1)
Europa League Kvartsfinal, Estádio do Dragão
Mål: 1–0 (11) William Gomes, 1–1 (13) Självmål.
Varningar, Porto: Gabriel Veiga.
Nästa match:
Porto: Nottingham Forest FC, borta, 16 april 21.00
Nottingham Forest: FC Porto, hemma, 16 april 21.00
Den här artikeln handlar om: