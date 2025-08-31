Oavgjort för Rio Ave och Braga i svängig match

Rio Ave och Braga kryssade

Amine El Ouazzani kvitterade i 88:e minuten

Rio Ave nu elfte, Braga på sjätte plats

Rio Ave mötte Braga på Estádio dos Arcos på söndagen. I första halvlek var det Rio Ave som tog greppet om matchen, med en 2–1-ledning. Men i andra halvlek kom Braga in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget, och matchen i Primeira Liga herr slutade 2–2.

Rio Ave–Braga – mål för mål

Rio Ave gjorde första målet. Clayton slog till på straff, redan i 14:e minuten.

Braga kvitterade till 1–1 i 22:a minuten, när Roger Fernandes slog till.

Rio Ave tog ledningen på nytt i 24:e minuten, när Clayton ännu en gång fick träff. Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Amine El Ouazzani slog till och gjorde mål för Braga. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Rio Aves tredje oavgjorda match den här säsongen.

Rio Ave ligger på elfte plats i tabellen efter matchen, medan Braga ligger på sjätte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari.

Nästa motstånd för Rio Ave är Moreirense. Lagen möts lördag 13 september 20.00 på Parque Joaquim de Almeida Freitas.

Rio Ave–Braga 2–2 (2–1)

Primeira Liga herr, Estádio dos Arcos

Mål: 1–0 (14) Clayton, 1–1 (22) Roger Fernandes, 2–1 (24) Clayton, 2–2 (88) Amine El Ouazzani.

Varningar, Rio Ave: Brandon Aguilera, Cezary Miszta, Dario Spikic. Braga: Jean-Baptiste Gorby, Victor Gomez.

Nästa match:

Rio Ave: Moreirense, borta, 13 september