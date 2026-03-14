Oavgjort för Sheffield United på bortaplan mot Birmingham

Birmingham och Sheffield United fick en poäng var i mötet i Championship på St Andrew’s Knighthead Park. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Birmingham–Sheffield United – mål för mål

I den 23:e minuten fick Sheffield Uniteds Femi Seriki rött kort. Birmingham tog ledningen i 25:e minuten genom Marvin Ducksch. Sheffield United kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Patrick Bamford framspelad av Harrison Burrows. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

För tabellens utseende betyder det här att Birmingham ligger på nionde plats medan Sheffield United är på 15:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Birmingham som så sent som den 10 mars låg på 13:e plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Sheffield United är Wrexham. Lagen möts lördag 21 mars 16.00 på Bramall Lane.

Varningar, Birmingham: Christoph Klarer, Jack Robinson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 1-1-3

Sheffield United: 1-2-2

