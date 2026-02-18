Oavgjort i första mötet för Atletico Madrid mot Club Brügge

Club Brügge och Atletico Madrid kryssade

Christos Tzolis kvitterade på stopptid

Atletico Madrid blir nästa motstånd för Club Brügge

Atletico Madrid fick 3–3 (0–2) med sig från första matchen mot Club Brügge i Champions League 16-delsfinal. Med det har laget ett bra läge inför returen hemma på Wanda Metropolitano på tisdag 24 februari 18.45.

Atletico Madrid ledde med 2–0 efter första halvlek. I andra halvlek jobbade sig Club Brügge in i matchen. Till slut blev det alltså en poäng var till lagen.

Club Brügge–Atletico Madrid – mål för mål

Atletico Madrid gjorde första målet när Julian Alvarez gjorde målet på straff redan i åttonde minuten. Ademola Lookman stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Direkt efter pausen nätade Raphael Onyedika assisterad av Nicolo Tresoldi och reducerade åt Club Brügge. Nicolo Tresoldi slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Mamadou Diakhon och kvitterade för Club Brügge. Atletico Madrid tog ledningen i 79:e minuten. Kvitteringen kom på övertid när Christos Tzolis slog till och gjorde mål för Club Brügge efter pass från Raphael Onyedika. 3–3-målet blev matchens sista.

Club Brügge–Atletico Madrid 3–3 (0–2)

Champions League 16-delsfinal

Mål: 0–1 (8) Julian Alvarez, 0–2 (45) Ademola Lookman, 1–2 (51) Raphael Onyedika (Nicolo Tresoldi), 2–2 (61) Nicolo Tresoldi (Mamadou Diakhon), 2–3 (79) Självmål, 3–3 (90) Christos Tzolis (Raphael Onyedika).

Varningar, Club Brügge: Raphael Onyedika, Ivan Leko. Atletico Madrid: Marc Pubill, Alejandro Baena.

Nästa match:

24 februari, 18.45, Atletico Madrid–Club Brügge, på Wanda Metropolitano