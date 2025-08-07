Oavgjort i första mötet för Noah mot Lincoln
- 1–1 mellan Lincoln och Noah
- Tjay De Barr kvitterade i 45:e minuten
- Noah nästa motstånd för Lincoln
Noah lyckades fixa oavgjort, 1–1 (1–1), på bortaplan i första matchen mot Lincoln i tredje kvalomgången till Europa League. Med det har laget ett bra läge inför returen hemma på torsdag 14 augusti 19.00.
Lincoln–Noah – mål för mål
Noah gjorde första målet. Yan Eteki gjorde målet, redan i nionde minuten.
Lincoln kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken, genom Tjay De Barr. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.
Lincoln–Noah 1–1 (1–1)
Tredje kvalomgången till Europa League
Mål: 0–1 (9) Yan Eteki, 1–1 (45) Tjay De Barr.
Varningar, Lincoln: Christian Rutjens. Noah: Matheus Aias, Imran Oulad Omar, Gustavo Sangare, Yan Eteki, Sergej Muradian, Goncalo Silva, Nardin Mulahusejnovic.
Nästa match:
14 augusti, 19.00, Noah–Lincoln
