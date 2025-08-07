Prenumerera

Logga in

Oavgjort i första mötet för Noah mot Lincoln

  • Author image

    FotbollDirekt

    • Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    • 1–1 mellan Lincoln och Noah

    • Tjay De Barr kvitterade i 45:e minuten

    • Noah nästa motstånd för Lincoln

    Noah lyckades fixa oavgjort, 1–1 (1–1), på bortaplan i första matchen mot Lincoln i tredje kvalomgången till Europa League. Med det har laget ett bra läge inför returen hemma på torsdag 14 augusti 19.00.

    Lincoln–Noah – mål för mål

    Noah gjorde första målet. Yan Eteki gjorde målet, redan i nionde minuten.

    Lincoln kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken, genom Tjay De Barr. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.

    Lincoln–Noah 1–1 (1–1)

    Tredje kvalomgången till Europa League

    Mål: 0–1 (9) Yan Eteki, 1–1 (45) Tjay De Barr.

    Varningar, Lincoln: Christian Rutjens. Noah: Matheus Aias, Imran Oulad Omar, Gustavo Sangare, Yan Eteki, Sergej Muradian, Goncalo Silva, Nardin Mulahusejnovic.

    Nästa match:

    14 augusti, 19.00, Noah–Lincoln

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt