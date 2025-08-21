Kryss mellan Lausanne och Besiktas

Bryan Okoh kvitterade i 83:e minuten

Besiktas blir nästa motstånd för Lausanne

Besiktas lyckades få med sig ett oavgjort resultat, 1–1 (0–1), på bortaplan i första matchen mot Lausanne i Conference League Play off herr. Därmed har laget skapat sig ett bra läge inför returen hemma på torsdag 28 augusti 19.00.

Lausanne–Besiktas – mål för mål

Besiktas tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Milot Rashica. Med sju minuter kvar att spela kvitterade Lausanne genom Bryan Okoh. 1–1-målet blev matchens sista.

Lausanne–Besiktas 1–1 (0–1)

Conference League Play off herr, Stade de la Tuiliere

Mål: 0–1 (45) Milot Rashica, 1–1 (83) Bryan Okoh.

Varningar, Besiktas: Milot Rashica, Felix Uduokhai, Tammy Abraham.

Nästa match:

28 augusti, 19.00, Besiktas–Lausanne