1–1 mellan Basel och Köpenhamn

Gabriel Pereira kvitterade i 45:e minuten

Köpenhamn nästa motstånd för Basel

Köpenhamn lyckades få med sig ett oavgjort resultat, 1–1 (1–1), på bortaplan i första matchen mot Basel i Champions League Play off. Därmed har laget skapat sig ett bra läge inför returen hemma på Parken Stadium på onsdag 27 augusti 21.00.

Basel–Köpenhamn – mål för mål

Basel fick en bra start på matchen. Xherdan Shaqiri slog till på straff, redan i 14:e minuten.

Köpenhamn kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken, genom Gabriel Pereira. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Basel–Köpenhamn 1–1 (1–1)

Champions League Play off

Mål: 1–0 (14) Xherdan Shaqiri, 1–1 (45) Gabriel Pereira.

Varningar, Basel: Leo Leroy, Jonas Adjei, Keigo Tsunemoto, Adrian Leon Barisic. Köpenhamn: Lukas Lerager, Jordan Larsson, Rodrigo Huescas.

Nästa match:

27 augusti, 21.00, Köpenhamn–Basel, på Parken Stadium