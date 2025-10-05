Oavgjort i toppmötet mellan Porto och Benfica

Oavgjort i mötet mellan Porto och Benfica

Porto nu första, Benfica på tredje plats

Moreirense blir nästa motstånd för Porto

Det blev oavgjort, 0–0, i matchen mellan de båda topplagen i Primeira Liga herr, Porto och gästande Benfica, på söndagen.

Det betyder att Benfica ännu inte har förlorat den här säsongen, efter fem vinster och tre oavgjorda matcher.

Porto–Benfica – mål för mål

Porto har fyra segrar och en oavgjord och 10–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Benfica har två vinster och tre oavgjorda och 7–3 i målskillnad.

Resultatet innebär att Porto fortsätter toppa tabellen och Benfica ligger på tredje plats i tabellen.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Benfica är Arouca. Lagen möts lördag 25 oktober 21.30.

Porto–Benfica 0–0