Oavgjort i toppmötet mellan Porto och Benfica
- Oavgjort i mötet mellan Porto och Benfica
- Porto nu första, Benfica på tredje plats
- Moreirense blir nästa motstånd för Porto
Det blev oavgjort, 0–0, i matchen mellan de båda topplagen i Primeira Liga herr, Porto och gästande Benfica, på söndagen.
Det betyder att Benfica ännu inte har förlorat den här säsongen, efter fem vinster och tre oavgjorda matcher.
Porto–Benfica – mål för mål
Porto har fyra segrar och en oavgjord och 10–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Benfica har två vinster och tre oavgjorda och 7–3 i målskillnad.
Resultatet innebär att Porto fortsätter toppa tabellen och Benfica ligger på tredje plats i tabellen.
Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt.
Nästa motstånd för Benfica är Arouca. Lagen möts lördag 25 oktober 21.30.
Porto–Benfica 0–0
