Oavgjort mellan Alaves och Atletico Madrid

Kryss mellan Alaves och Atletico Madrid

Carlos Vicente kvitterade i 14:e minuten

Atlethic Bilbao nästa motståndare för Alaves

Hemmalaget Alaves och Atletico Madrid tog en poäng var i mötet i La Liga. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Alaves–Atletico Madrid – mål för mål

Atletico Madrid fick en bra start på matchen. Giuliano Simeone gjorde målet, redan i sjunde minuten.

Alaves kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Carlos Vicente på straff, i 14:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.

När lagen senast möttes – på Mendizorrotza – blev det oavgjort 0–0.

Den 18 januari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Alaves är Atlethic Bilbao. Atletico Madrid tar sig an Villarreal hemma. Båda matcherna spelas söndag 14 september 21.00.

Alaves–Atletico Madrid 1–1 (1–1)

La Liga, Mendizorrotza

Mål: 0–1 (7) Giuliano Simeone, 1–1 (14) Carlos Vicente.

Varningar, Alaves: Moussa Diarra, Victor Parada. Atletico Madrid: Koke, Alexander Sorloth, Johnny Cardoso.

Nästa match:

Alaves: Athletic Bilbao, borta, 14 september

Atletico Madrid: Villarreal CF, hemma, 14 september