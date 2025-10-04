Oavgjort mellan Blackburn och Stoke City

1–1 mellan Blackburn och Stoke City

Augustus Kargbo kvitterade i 82:a minuten

Blackburn nu 21:a, Stoke City på femte plats

Det blev delad pott när Blackburn tog emot Stoke City i Championship. Slutresultatet skrevs till 1–1 (0–0).

Det var Stoke Citys fjärde match i rad utan seger.

Blackburn–Stoke City – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek men efter pausen slog Million Manhoef till och gav Stoke City ledningen.

Augustus Kargbo såg med åtta minuter kvar att spela till att Blackburn kvitterade. 1–1-målet blev matchens sista.

För hemmalaget betyder resultatet 21:a plats i tabellen. Stoke City är på femte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 april.

Nästa motstånd för Blackburn är Coventry. Stoke City tar sig an Wrexham hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 16.00.

Blackburn–Stoke City 1–1 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (49) Million Manhoef, 1–1 (82) Augustus Kargbo.

Varningar, Blackburn: Ryan Alebiosu. Stoke City: Tomas Rigo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 1-1-3

Stoke City: 1-3-1

Nästa match:

Blackburn: Coventry City FC, borta, 18 oktober

Stoke City: Wrexham AFC, hemma, 18 oktober