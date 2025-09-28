Oavgjort mellan Freiburg och Hoffenheim
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort i mötet mellan Freiburg och Hoffenheim
- Fisnik Asllani kvitterade i 13:e minuten
- Mönchengladbach nästa motståndare för Freiburg
Freiburg och Hoffenheim tog en poäng var i mötet i Bundesliga på Europa-Park-Stadion. Matchen slutade 1–1 (1–1).
Freiburg–Hoffenheim – mål för mål
Freiburg började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Lukas Kubler till framspelad av Junior Adamu.
Hoffenheim kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Fisnik Asllani på pass av Vladimir Coufal, i 13:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.
Freiburg vann senast lagen möttes med 3–2 på Europa-Park-Stadion.
Lagen möts på nytt på PreZero Arena den 14 februari.
Nästa motstånd för Freiburg är Mönchengladbach. Lagen möts söndag 5 oktober 19.30 på Borussia-Park.
Freiburg–Hoffenheim 1–1 (1–1)
Bundesliga, Europa-Park-Stadion
Mål: 1–0 (3) Lukas Kubler (Junior Adamu), 1–1 (13) Fisnik Asllani (Vladimir Coufal).
Varningar, Freiburg: Jordy Makengo, Patrick Osterhage. Hoffenheim: Arthur Chaves.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Freiburg: 2-1-2
Hoffenheim: 2-1-2
Nästa match:
Freiburg: Borussia Mönchengladbach, borta, 5 oktober
Den här artikeln handlar om: