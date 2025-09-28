Oavgjort mellan Freiburg och Hoffenheim

Oavgjort i mötet mellan Freiburg och Hoffenheim

Fisnik Asllani kvitterade i 13:e minuten

Mönchengladbach nästa motståndare för Freiburg

Freiburg och Hoffenheim tog en poäng var i mötet i Bundesliga på Europa-Park-Stadion. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Freiburg–Hoffenheim – mål för mål

Freiburg började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Lukas Kubler till framspelad av Junior Adamu.

Hoffenheim kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Fisnik Asllani på pass av Vladimir Coufal, i 13:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.

Freiburg vann senast lagen möttes med 3–2 på Europa-Park-Stadion.

Lagen möts på nytt på PreZero Arena den 14 februari.

Nästa motstånd för Freiburg är Mönchengladbach. Lagen möts söndag 5 oktober 19.30 på Borussia-Park.

Freiburg–Hoffenheim 1–1 (1–1)

Bundesliga, Europa-Park-Stadion

Mål: 1–0 (3) Lukas Kubler (Junior Adamu), 1–1 (13) Fisnik Asllani (Vladimir Coufal).

Varningar, Freiburg: Jordy Makengo, Patrick Osterhage. Hoffenheim: Arthur Chaves.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Freiburg: 2-1-2

Hoffenheim: 2-1-2

Nästa match:

Freiburg: Borussia Mönchengladbach, borta, 5 oktober