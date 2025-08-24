1–1 mellan Fulham och Manchester United

Emile Smith Rowe kvitterade i 73:e minuten

Chelsea nästa motståndare för Fulham

Lagen delade på poängen när Fulham och gästande Manchester United möttes i Premier League, på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Fulham–Manchester United – mål för mål

Manchester United gjorde 0–1 efter 58 minuters spel.

I 73:e minuten kvitterade Emile Smith Rowe för Fulham framspelad av Antonee Robinson. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Fulhams andra oavgjorda match den här säsongen.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Fulham med 5–4.

Nästa motstånd för Fulham är Chelsea. Lagen möts lördag 30 augusti 13.30 på Stamford Bridge.

Fulham–Manchester United 1–1 (0–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 0–1 (58) Självmål, 1–1 (73) Emile Smith Rowe (Antonee Robinson).

Varningar, Fulham: Sasa Lukic. Manchester United: Casemiro.

Nästa match:

Fulham: Chelsea FC, borta, 30 augusti