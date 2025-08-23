Oavgjort mellan Gamla Upsala SK Dam och Sunnanå

Matilda Kuusniemi Fishwick kvitterade i 72:a minuten

Gamla Upsala SK Dam nu tionde, Sunnanå på elfte plats

Lagen delade på poängen när Gamla Upsala SK Dam och gästande Sunnanå möttes i Elitettan, på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Gamla Upsala SK Dam–Sunnanå – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 56:e minuten innan Evelina Moberg på straff gav Sunnanå ledningen.

I den 72:a minuten kvitterade Matilda Kuusniemi Fishwick för Gamla Upsala SK Dam. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Gamla Upsala SK Dam har två segrar, en oavgjord och två förluster och 10–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sunnanå har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–9 i målskillnad. Det här var Gamla Upsala SK Dams andra oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Gamla Upsala SK Dam nu ligger på tionde plats. Sunnanå är på elfte plats.

Gamla Upsala SK Dam tar sig an ÖSK i nästa match hemma söndag 31 augusti 14.00. Sunnanå möter samma dag 16.00 Umeå hemma.

Gamla Upsala SK Dam–Sunnanå 1–1 (0–0)

Elitettan, Studenternas

Mål: 0–1 (56) Evelina Moberg, 1–1 (72) Matilda Kuusniemi Fishwick.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gamla Upsala SK Dam: 2-1-2

Sunnanå: 1-1-3

Nästa match:

Gamla Upsala SK Dam: Örebro SK, hemma, 31 augusti

Sunnanå: Umeå IK FF, hemma, 31 augusti