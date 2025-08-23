Oavgjort mellan Gamla Upsala SK Dam och Sunnanå
- Oavgjort mellan Gamla Upsala SK Dam och Sunnanå
- Matilda Kuusniemi Fishwick kvitterade i 72:a minuten
- Gamla Upsala SK Dam nu tionde, Sunnanå på elfte plats
Lagen delade på poängen när Gamla Upsala SK Dam och gästande Sunnanå möttes i Elitettan, på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Gamla Upsala SK Dam–Sunnanå – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 56:e minuten innan Evelina Moberg på straff gav Sunnanå ledningen.
I den 72:a minuten kvitterade Matilda Kuusniemi Fishwick för Gamla Upsala SK Dam. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Gamla Upsala SK Dam har två segrar, en oavgjord och två förluster och 10–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sunnanå har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–9 i målskillnad. Det här var Gamla Upsala SK Dams andra oavgjorda match den här säsongen.
I tabellen innebär det här att Gamla Upsala SK Dam nu ligger på tionde plats. Sunnanå är på elfte plats.
Gamla Upsala SK Dam tar sig an ÖSK i nästa match hemma söndag 31 augusti 14.00. Sunnanå möter samma dag 16.00 Umeå hemma.
Gamla Upsala SK Dam–Sunnanå 1–1 (0–0)
Elitettan, Studenternas
Mål: 0–1 (56) Evelina Moberg, 1–1 (72) Matilda Kuusniemi Fishwick.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Gamla Upsala SK Dam: 2-1-2
Sunnanå: 1-1-3
Nästa match:
Gamla Upsala SK Dam: Örebro SK, hemma, 31 augusti
Sunnanå: Umeå IK FF, hemma, 31 augusti
