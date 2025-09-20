Oavgjort mellan Guimaraes och Braga

Matija Mitrovic kvitterade i 32:a minuten

Guimaraes nu åttonde, Braga på sjunde plats

Det blev delad pott när Guimaraes tog emot Braga i Primeira Liga herr. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).

Guimaraes–Braga – mål för mål

Gästande Braga tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Fran Navarro.

Guimaraes kvitterade till 1–1 i 32:a minuten, när Matija Mitrovic fick träff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Det här var Guimaraes andra oavgjorda match den här säsongen.

Guimaraes stannar därmed på åttonde plats och Braga på sjunde plats, i tabellen.

Den 22 februari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Guimaraes är Alverca. Lagen möts söndag 28 september 16.30.

Guimaraes–Braga 1–1 (1–1)

Primeira Liga herr, Estádio D. Afonso Henriques

Mål: 0–1 (28) Fran Navarro, 1–1 (32) Matija Mitrovic.

Varningar, Guimaraes: Gustavo Silva, Joao Mendes. Braga: Rodrigo Zalazar, Gabri Martinez, Gustaf Lagerbielke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 2-2-1

Braga: 1-3-1

Nästa match:

Guimaraes: Alverca, borta, 28 september