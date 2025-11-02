Oavgjort mellan IFK Östersund och Falu BS i kval till Ettan omgång 1 grupp 1 herr
- IFK Östersund och Falu BS kryssade
- Wilhelm Gustafsson kvitterade i 41:a minuten
- IFK Östersund tog poäng efter förlusten senast
IFK Östersund spelade oavgjort hemma mot Falu BS i kval till Ettan omgång 1 grupp 1 herr. Matchen slutade 1–1 (1–1),
IFK Östersund–Falu BS – mål för mål
Isac Häggman gjorde 1–0 till IFK Östersund i 35:e minuten.
Falu BS kvitterade till 1–1 strax före paus genom Wilhelm Gustafsson. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.
IFK Östersund–Falu BS 1–1 (1–1)
Kval till Ettan omgång 1 grupp 1 herr, Jämtkraft Arena
Mål: 1–0 (35) Isac Häggman, 1–1 (41) Wilhelm Gustafsson.
Varningar, IFK Östersund: Erik Gustavsson, Rasmus Essebrink, Karl Wikman.
