Oavgjort mellan Udinese och Verona
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Udinese och Verona kryssade
- Suat Serdar kvitterade i 73:e minuten
- Udinese nu tolfte, Verona på nionde plats
Udinese och Verona tog en poäng var i första matchen i Serie A. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Udinese–Verona – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Thomas Kristensen till på pass av Sandi Lovric och gav Udinese ledningen.
I den 73:e minuten kvitterade Suat Serdar för Verona. 1–1-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Udinese nu ligger på tolfte plats i tabellen, och Verona är på nionde plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 25 januari.
Udinese möter Inter i nästa match borta söndag 31 augusti 20.45. Verona möter samma dag Lazio borta.
Udinese–Verona 1–1 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (53) Thomas Kristensen (Sandi Lovric), 1–1 (73) Suat Serdar.
Varningar, Udinese: Keinan Davis, Iker Bravo, Nicolo Bertola. Verona: Enzo Ebosse, Rafik Belghali.
Nästa match:
Udinese: Inter, borta, 31 augusti
Verona: Lazio, borta, 31 augusti
Den här artikeln handlar om: