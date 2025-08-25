Oavgjort mellan Udinese och Verona

Udinese och Verona kryssade

Suat Serdar kvitterade i 73:e minuten

Udinese nu tolfte, Verona på nionde plats

Udinese och Verona tog en poäng var i första matchen i Serie A. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Udinese–Verona – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Thomas Kristensen till på pass av Sandi Lovric och gav Udinese ledningen.

I den 73:e minuten kvitterade Suat Serdar för Verona. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Udinese nu ligger på tolfte plats i tabellen, och Verona är på nionde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 januari.

Udinese möter Inter i nästa match borta söndag 31 augusti 20.45. Verona möter samma dag Lazio borta.

Udinese–Verona 1–1 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (53) Thomas Kristensen (Sandi Lovric), 1–1 (73) Suat Serdar.

Varningar, Udinese: Keinan Davis, Iker Bravo, Nicolo Bertola. Verona: Enzo Ebosse, Rafik Belghali.

Nästa match:

Udinese: Inter, borta, 31 augusti

Verona: Lazio, borta, 31 augusti