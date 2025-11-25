Oavgjort mellan Watford och Preston North End

Watford och Preston North End kryssade

Mamadou Doumbia kvitterade i 45:e minuten

Watford nu tolfte, Preston North End på femte plats

Hemmalaget Watford och Preston North End spelade oavgjort i Championship, 1–1 (1–1) på tisdagen.

Watford–Preston North End – mål för mål

Preston North End tog ledningen i 22:a minuten genom Daniel Jebbison.

Watford kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Mamadou Doumbia. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Det här var Watfords sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Watford ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Preston North End är på femte plats.

Lagen möts på nytt den 14 februari.

I nästa omgång har Watford Birmingham borta, måndag 1 december 21.00. Preston North End spelar borta mot Sheffield Wednesday lördag 29 november 16.00.

Watford–Preston North End 1–1 (1–1)

Championship

Mål: 0–1 (22) Daniel Jebbison, 1–1 (45) Mamadou Doumbia.

Varningar, Watford: Hector Kyprianou, Nestory Irankunda. Preston North End: Andrew Hughes, Liam Lindsay, Stefan Teitur Thordarson, Alfie Devine.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 2-3-0

Preston North End: 2-2-1

Nästa match:

Watford: Birmingham City, borta, 1 december

Preston North End: Sheffield Wednesday, borta, 29 november