Oavgjort möte mellan Olympic och Oskarshamn

2–2 mellan Olympic och Oskarshamn

Tarek Alnator kvitterade i 82:a minuten

Olympic nu sjätte, Oskarshamn på 14:e plats

Lagen delade på poängen när Olympic och gästande Oskarshamn möttes i Ettan södra herr, på lördagen. Matchen slutade 2–2 (0–0).

Olympic–Oskarshamn – mål för mål

Efter pausen slog Albin Sundgren till och gav Olympic ledningen.

I 69:e minuten nätade Rasmus Cronvall och kvitterade för Oskarshamn.

Anton Höög gav Olympic ledningen med knappa kvarten kvar.

Tarek Alnator såg med åtta minuter kvar att spela till att Oskarshamn kvitterade. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Olympic har två segrar, en oavgjord och två förluster och 9–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oskarshamn har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad. Det här var Olympics åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Med tre omgångar kvar är Olympic på sjätte plats i tabellen medan Oskarshamn är på 14:e plats.

Lördag 25 oktober spelar Olympic borta mot Ariana 13.00 och Oskarshamn mot Lunds BK hemma 16.00 på Arena Oskarshamn.

Olympic–Oskarshamn 2–2 (0–0)

Ettan södra herr, Limhamns IP

Mål: 1–0 (48) Albin Sundgren, 1–1 (69) Rasmus Cronvall, 2–1 (78) Anton Höög, 2–2 (82) Tarek Alnator.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Olympic: 2-1-2

Oskarshamn: 2-2-1

Nästa match:

Olympic: Ariana FC, borta, 25 oktober

Oskarshamn: Lunds BK, hemma, 25 oktober