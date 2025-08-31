Oavgjort möte mellan Örgryte och Helsingborg

Örgryte och Helsingborg kryssade

Örgryte nu nionde, Helsingborg på åttonde plats

Älmhult nästa för Örgryte

Lagen delade på poängen när Örgryte och gästande Helsingborg möttes i division 1 södra dam, på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

– Vi hade två chanser i första halvlek där vi ska göra mål för att gå segrande ur matchen. I anfallsspelet slarvar vi för mycket i passningsspelet och i försvarsspelet ligger vi för långt ifrån Helsingborgsspelarna. Vi gör förändringar sista 20 minuterna och får utdelning till 1–1 på rent slit, kommenterade Örgrytes huvudtränare Moa Pettersson.

Det var Helsingborgs fjärde match i rad utan seger.

Örgryte–Helsingborg – mål för mål

Örgrytes mål gjordes av Alicia Hellström, Helsingborgs av Mona Chahrour.

Det här var Örgrytes åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Örgryte på nionde plats och Helsingborg på åttonde plats.

Nästa motstånd för Örgryte är Älmhult. Helsingborg tar sig an Zenith hemma. Båda matcherna spelas lördag 6 september 13.00.