Oavgjort möte mellan Watford och Charlton

Lagen delade på poängen när Watford och gästande Charlton möttes i Championship, på måndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det var Charltons fjärde match i rad utan seger.

Watford–Charlton – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Matt Godden 1–0 till Charlton i den 62:a minuten. I den 74:e minuten kvitterade Nestory Irankunda för Watford framspelad av Imran Louza. 1–1-målet blev matchens sista.

Watford har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Charlton har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Charlton med 1–0.

Nästa motstånd för Watford är Oxford United. Charlton tar sig an Preston North End hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 april 16.00.

Championship, Vicarage Road Stadium

Mål: 0–1 (62) Matt Godden, 1–1 (74) Nestory Irankunda (Imran Louza).

Varningar, Watford: Egil Selvik, Nampalys Mendy. Charlton: Greg Docherty, Harry Clarke.

