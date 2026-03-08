Oavgjort toppmöte mellan Benfica och Porto

Kryss mellan Benfica och Porto

Leandro Barreiro kvitterade i 88:e minuten

Arouca nästa motståndare för Benfica

Det blev oavgjort, 2–2 (0–2), i matchen mellan de båda topplagen i Primeira Liga herr, Benfica och gästande Porto, på söndagen.

Det betyder att Benfica gick obesegrade från planen för 25:e matchen i följd.

I halvtid ledde Porto matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Benfica in i matchen och kvitterade till slut.

Benfica–Porto – mål för mål

Victor Froholdt öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav Porto en tidig ledning. Porto gjorde också 0–2 i slutet av första halvleken genom Oskar Pietuszewski.

I 69:e minuten slog Andreas Schjelderup till och reducerade åt Benfica. Kvitteringen kom med två minuter kvar att spela när Leandro Barreiro slog till och gjorde mål för Benfica assisterad av Franjo Ivanovic. Det fastställde slutresultatet till 2–2. På stopptid fick Benficas Jose Mourinho rött kort. Benfica åkte på en utvisning på stopptid när Nicolas Otamendi fick lämna planen.

Benfica har fyra segrar och en oavgjord och 11–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Porto har tre vinster och två oavgjorda och 8–4 i målskillnad.

Nästa motstånd för Benfica är Arouca. Lagen möts lördag 14 mars 21.30 på Municipal de Arouca.

Benfica–Porto 2–2 (0–2)

Primeira Liga herr, Estadio da Luz

Mål: 0–1 (10) Victor Froholdt, 0–2 (40) Oskar Pietuszewski, 1–2 (69) Andreas Schjelderup, 2–2 (88) Leandro Barreiro (Franjo Ivanovic).

Varningar, Benfica: Antonio Silva. Porto: Pepe, Diogo Costa, Martim Fernandes, William Gomes, Gabriel Veiga, Alberto Costa.

Utvisningar, Benfica: Nicolas Otamendi, Jose Mourinho.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 4-1-0

Porto: 3-2-0

Nästa match:

Benfica: Arouca, borta, 14 mars 21.30