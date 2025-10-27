Obesegrade matchraden förlängd för Atletico Madrid

Seger för Atletico Madrid med 2–0 mot Real Betis

Atletico Madrids fjärde seger på de senaste fem matcherna

Giuliano Simeone avgjorde för Atletico Madrid

Atletico Madrid fortsätter vara svårslaget i La Liga. I matchen mot Real Betis borta blev det seger med 2–0 (2–0). Det var nionde matchen i rad utan förlust.

Sevilla nästa för Atletico Madrid

Gästerna Atletico Madrid började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Giuliano Simeone till.

Laget ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken genom Alex Baena. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Atletico Madrid med 2–0.

I tabellen innebär det här att Atletico Madrid nu ligger på fjärde plats. Real Betis är på sjätte plats. Ett fint lyft i tabellen för Atletico Madrid som så sent som den 17 oktober låg på åttonde plats.

Den 8 februari möts lagen återigen.

I nästa match möter Real Betis Mallorca hemma på söndag 2 november 21.00. Atletico Madrid möter Sevilla lördag 1 november 16.15 hemma.

Real Betis–Atletico Madrid 0–2 (0–2)

La Liga, Benito Villamarín

Mål: 0–1 (3) Giuliano Simeone, 0–2 (45) Alex Baena.

Varningar, Real Betis: Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat. Atletico Madrid: Nico Gonzalez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 3-1-1

Atletico Madrid: 4-1-0

Nästa match:

Real Betis: Mallorca, hemma, 2 november

Atletico Madrid: Sevilla, hemma, 1 november