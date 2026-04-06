Obesegrade matchraden förlängd för Ipswich
- Ipswich segrade – 2–1 mot Birmingham
- Kasey McAteer avgjorde för Ipswich
- Tredje raka förlusten för Birmingham
Ipswich fortsätter vara svårslaget i Championship. I matchen mot Birmingham hemma blev det seger med 2–1 (2–1). Det var åttonde matchen i rad utan förlust.
Carlos Vicente gjorde 1–0 till Birmingham i 32:a minuten. Ipswich kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Ben Johnson efter förarbete från Darnell Furlong. Kasey McAteer stod för ledningsmålet med sitt mål på stopptid i första halvleken efter pass från George Hirst. Därmed hade laget vänt matchen. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Ipswich med 2–1.
Nästa motstånd för Ipswich är Norwich City. Lagen möts lördag 11 april 13.30 på Carrow Road. Birmingham tar sig an Wrexham hemma söndag 12 april 13.00.
Ipswich–Birmingham 2–1 (2–1)
Championship, Portman Road
Mål: 0–1 (32) Carlos Vicente, 1–1 (41) Ben Johnson (Darnell Furlong), 2–1 (45) Kasey McAteer (George Hirst).
Varningar, Ipswich: Jack Taylor. Birmingham: Demarai Gray.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ipswich: 2-3-0
Birmingham: 1-1-3
