Obesegrade matchraden förlängd för Ipswich

Ipswich segrade – 2–1 mot Birmingham

Kasey McAteer avgjorde för Ipswich

Tredje raka förlusten för Birmingham

Ipswich fortsätter vara svårslaget i Championship. I matchen mot Birmingham hemma blev det seger med 2–1 (2–1). Det var åttonde matchen i rad utan förlust.

Norwich City nästa för Ipswich

Carlos Vicente gjorde 1–0 till Birmingham i 32:a minuten. Ipswich kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Ben Johnson efter förarbete från Darnell Furlong. Kasey McAteer stod för ledningsmålet med sitt mål på stopptid i första halvleken efter pass från George Hirst. Därmed hade laget vänt matchen. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Ipswich med 2–1.

Nästa motstånd för Ipswich är Norwich City. Lagen möts lördag 11 april 13.30 på Carrow Road. Birmingham tar sig an Wrexham hemma söndag 12 april 13.00.

Ipswich–Birmingham 2–1 (2–1)

Championship, Portman Road

Mål: 0–1 (32) Carlos Vicente, 1–1 (41) Ben Johnson (Darnell Furlong), 2–1 (45) Kasey McAteer (George Hirst).

Varningar, Ipswich: Jack Taylor. Birmingham: Demarai Gray.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 2-3-0

Birmingham: 1-1-3

Nästa match:

Ipswich: Norwich City FC, borta, 11 april 13.30

Birmingham: Wrexham AFC, hemma, 12 april 13.00