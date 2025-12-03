Obesegrade sviten håller i sig för Arsenal – efter 2–0 mot Brentford
- Arsenal segrade – 2–0 mot Brentford
- Arsenals sjunde seger på de senaste nio matcherna
- Mikel Merino matchvinnare för Arsenal
Det fortsätter gå bra för serieledande Arsenal. I matchen mot Brentford hemma kom elfte matchen i rad utan förlust. 2–0 (1–0) slutade matchen i Premier League.
Arsenal höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Vinsten mot Brentford innebär att Arsenal har fyra segrar i rad på hemmaplan.
Aston Villa nästa för Arsenal
Mikel Merino öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Arsenal en tidig ledning.
2–0-målet kom på tilläggstid när Bukayo Saka slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.
Brentford ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Arsenal leder serien. Brentford har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 29 november låg laget på åttonde plats.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 6 december. Då möter Arsenal Aston Villa på Villa Park 13.30. Brentford tar sig an Tottenham borta 16.00.
Arsenal–Brentford 2–0 (1–0)
Premier League, Emirates Stadium
Mål: 1–0 (11) Mikel Merino, 2–0 (90) Bukayo Saka.
Varningar, Brentford: Yehor Yarmoliuk.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Arsenal: 3-2-0
Brentford: 2-0-3
Nästa match:
Arsenal: Aston Villa, borta, 6 december
Brentford: Tottenham Hotspur FC, borta, 6 december
