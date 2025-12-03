Obesegrade sviten håller i sig för Arsenal – efter 2–0 mot Brentford

Arsenal segrade – 2–0 mot Brentford

Arsenals sjunde seger på de senaste nio matcherna

Mikel Merino matchvinnare för Arsenal

Det fortsätter gå bra för serieledande Arsenal. I matchen mot Brentford hemma kom elfte matchen i rad utan förlust. 2–0 (1–0) slutade matchen i Premier League.

Arsenal höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Vinsten mot Brentford innebär att Arsenal har fyra segrar i rad på hemmaplan.

Aston Villa nästa för Arsenal

Mikel Merino öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Arsenal en tidig ledning.

2–0-målet kom på tilläggstid när Bukayo Saka slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Brentford ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Arsenal leder serien. Brentford har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 29 november låg laget på åttonde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 6 december. Då möter Arsenal Aston Villa på Villa Park 13.30. Brentford tar sig an Tottenham borta 16.00.

Arsenal–Brentford 2–0 (1–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (11) Mikel Merino, 2–0 (90) Bukayo Saka.

Varningar, Brentford: Yehor Yarmoliuk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 3-2-0

Brentford: 2-0-3

Nästa match:

Arsenal: Aston Villa, borta, 6 december

Brentford: Tottenham Hotspur FC, borta, 6 december