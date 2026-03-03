Obesegrade sviten håller i sig för Bournemouth – efter 0–0 mot Brentford

Oavgjort i mötet mellan Bournemouth och Brentford

Bournemouth nu nionde, Brentford på sjunde plats

Burnley nästa motståndare för Bournemouth

Det fortsätter gå bra för Bournemouth. I matchen mot Brentford hemma kom nionde matchen i rad utan förlust. 0–0 slutade matchen i Premier League.

Bournemouth–Brentford – mål för mål

Bournemouth har en seger och fyra oavgjorda och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brentford har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–8 i målskillnad.

Bournemouths nya tabellposition är nionde plats medan Brentford är på sjunde plats.

Bournemouth tar sig an Burnley i nästa match borta lördag 14 mars 16.00. Brentford möter Wolverhampton hemma måndag 16 mars 21.00.

Bournemouth–Brentford 0–0

Premier League, Vitality Stadium

Varningar, Bournemouth: Marcus Tavernier, Tyler Adams. Brentford: Mathias Jensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 1-4-0

Brentford: 2-2-1

Nästa match:

Bournemouth: Burnley FC, borta, 14 mars 16.00

Brentford: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 16 mars 21.00