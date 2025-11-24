Obesegrade sviten håller i sig för Como – efter 5–1 mot Torino

Como vann med 5–1 mot Torino

Comos Jayden Addai tvåmålsskytt

Nikola Vlasic målskytt för Torino

Det fortsätter gå bra för Como. I matchen mot Torino borta kom tionde matchen i rad utan förlust. 1–5 (1–1) slutade matchen i Serie A.

Jayden Addai tvåmålsskytt för Como

Jayden Addai gav Como ledningen i 36:e minuten efter pass från Jesus Rodriguez.

Nikola Vlasic stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på stopptid i första halvleken på straff.

Direkt efter pausen ökade Jayden Addai Comos ledning på pass av Jesus Rodriguez.

I den 71:a minuten ökade Jacobo Ramon ledningen framspelad av Maximo Perrone.

Nico Paz ökade Comos ledning assisterad av Maximo Perrone med knappa kvarten kvar. Målet var Nico Paz femte i Serie A.

1–5-målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Martin Baturina slog till och gjorde mål.

Lagen möts på nytt den 24 januari.

I nästa match möter Torino Lecce borta på söndag 30 november 12.30. Como möter Sassuolo fredag 28 november 20.45 hemma.

Torino–Como 1–5 (1–1)

Serie A

Mål: 0–1 (36) Jayden Addai (Jesus Rodriguez), 1–1 (45) Nikola Vlasic, 1–2 (52) Jayden Addai (Jesus Rodriguez), 1–3 (71) Jacobo Ramon (Maximo Perrone), 1–4 (76) Nico Paz (Maximo Perrone), 1–5 (86) Martin Baturina.

Varningar, Como: Ivan Smolcic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 1-3-1

Como: 2-3-0

Nästa match:

Torino: Lecce, borta, 30 november

Como: Sassuolo, hemma, 28 november