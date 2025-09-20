Obesegrade sviten håller i sig för Kalmar – efter 4–0 mot Sandvikens IF

Kalmar vann med 4–0 mot Sandvikens IF

Kalmars femte seger på de senaste sex matcherna

Aboubacar Keita matchvinnare för Kalmar

Det fortsätter gå bra för Kalmar. I matchen mot Sandvikens IF hemma kom tionde matchen i rad utan förlust. 4–0 (2–0) slutade matchen i Superettan.

Vinsten mot Sandvikens IF innebär att Kalmar har fem segrar i rad på hemmaplan.

Landskrona nästa för Kalmar

Kalmar tog ledningen i 35:e minuten, genom Aboubacar Keita.

Laget gjorde 2–0 i 39:e minuten, genom Tomas Kalinauskas. I 69:e minuten slog Gibril Sosseh till, och gjorde 3–0.

I 71:a minuten gjorde Carl Gustafsson också 4–0.

Det här betyder att Kalmar är kvar på andra plats och Sandvikens IF stannar på tionde plats, i tabellen.

Nästa motstånd för Kalmar är Landskrona. Lagen möts onsdag 24 september 19.00 på Landskrona IP. Sandvikens IF tar sig an Helsingborg hemma torsdag 25 september 19.00.

Kalmar–Sandvikens IF 4–0 (2–0)

Superettan, Guldfågeln Arena

Mål: 1–0 (35) Aboubacar Keita, 2–0 (39) Tomas Kalinauskas, 3–0 (69) Gibril Sosseh, 4–0 (71) Carl Gustafsson.

Varningar, Kalmar: Anthony Olusanya, Aboubacar Keita. Sandvikens IF: Yabets Yaya.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Sandvikens IF: 2-0-3

Nästa match:

Kalmar: Landskrona BoIS, borta, 24 september

Sandvikens IF: Helsingborgs IF, hemma, 25 september