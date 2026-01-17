Obesegrade sviten håller i sig för Liverpool – efter 1–1 mot Burnley

Liverpool och Burnley kryssade

Marcus Edwards kvitterade i 65:e minuten

Liverpool nu fjärde, Burnley på 19:e plats

Det fortsätter gå bra för Liverpool. I matchen mot Burnley hemma kom tionde matchen i rad utan förlust. 1–1 (1–0) slutade matchen i Premier League.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Liverpool.

Liverpool–Burnley – mål för mål

Florian Wirtz gjorde 1–0 till Liverpool strax före paus på passning från Curtis Jones.

I 65:e minuten slog Marcus Edwards till och kvitterade för Burnley. 1–1-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Liverpool ligger kvar på fjärde plats och Burnley på 19:e plats i tabellen.

Liverpool tar sig an Bournemouth i nästa match borta lördag 24 januari 18.30. Burnley möter samma dag 16.00 Tottenham hemma.

Liverpool–Burnley 1–1 (1–0)

Premier League, Anfield

Mål: 1–0 (42) Florian Wirtz (Curtis Jones), 1–1 (65) Marcus Edwards.

Varningar, Liverpool: Milos Kerkez. Burnley: Ashley Barnes, Bashir Humphreys.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 1-4-0

Burnley: 0-3-2

Nästa match:

Liverpool: AFC Bournemouth, borta, 24 januari 18.30

Burnley: Tottenham Hotspur FC, hemma, 24 januari 16.00