Obesegrade sviten håller i sig för Manchester City – efter 1–1 mot West Ham

Det fortsätter gå bra för Manchester City. I matchen mot West Ham borta kom åttonde matchen i rad utan förlust. 1–1 (1–1) slutade matchen i Premier League.

Manchester City tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom Bernardo Silva. West Ham kvitterade när Konstantinos Mavropanos fick träff i 35:e minuten. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

För West Ham gör resultatet att man nu ligger på 17:e plats i tabellen medan Manchester City är på andra plats.

West Ham tar sig an Aston Villa i nästa match borta söndag 22 mars 15.15. Manchester City möter Chelsea borta söndag 12 april 17.30.

West Ham–Manchester City 1–1 (1–1)

Premier League, London Stadium

Mål: 0–1 (31) Bernardo Silva, 1–1 (35) Konstantinos Mavropanos.

Varningar, West Ham: Soungoutou Magassa, Mateus Fernandes. Manchester City: Bernardo Silva, Omar Marmoush.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 1-3-1

Manchester City: 3-2-0

