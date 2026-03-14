Obesegrade sviten håller i sig för Manchester City – efter 1–1 mot West Ham
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort mellan West Ham och Manchester City
- Konstantinos Mavropanos kvitterade i 35:e minuten
- West Ham nu 17:e, Manchester City på andra plats
Det fortsätter gå bra för Manchester City. I matchen mot West Ham borta kom åttonde matchen i rad utan förlust. 1–1 (1–1) slutade matchen i Premier League.
West Ham–Manchester City – mål för mål
Manchester City tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom Bernardo Silva. West Ham kvitterade när Konstantinos Mavropanos fick träff i 35:e minuten. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.
För West Ham gör resultatet att man nu ligger på 17:e plats i tabellen medan Manchester City är på andra plats.
West Ham tar sig an Aston Villa i nästa match borta söndag 22 mars 15.15. Manchester City möter Chelsea borta söndag 12 april 17.30.
West Ham–Manchester City 1–1 (1–1)
Premier League, London Stadium
Mål: 0–1 (31) Bernardo Silva, 1–1 (35) Konstantinos Mavropanos.
Varningar, West Ham: Soungoutou Magassa, Mateus Fernandes. Manchester City: Bernardo Silva, Omar Marmoush.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
West Ham: 1-3-1
Manchester City: 3-2-0
Nästa match:
West Ham: Aston Villa, borta, 22 mars 15.15
Manchester City: Chelsea FC, borta, 12 april 17.30
Den här artikeln handlar om: