Nordic United FC ny serieledare efter 3–1 mot Enköping SK Herr

Nordic United FC vann med 3–1 mot Enköping SK Herr

Nordic United FC:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Emmanuel Swedi avgjorde för Nordic United FC

Det blev 3–1 (2–0) borta för Nordic United FC mot Enköping SK Herr i lördagens match. Därmed är laget serieledare i Ettan norra herr, en poäng före Vasalund, efter 23 spelade matcher. Enköping SK Herr ligger på tolfte plats i tabellen.

Det var åttonde matchen i rad utan förlust för Nordic United FC.

Därmed har Nordic United FC vunnit fyra matcher i rad på bortaplan.

Enköping SK Herr–Nordic United FC – mål för mål

Nordic United FC fick en bra start på matchen. Lorent Mehmeti slog till, redan i sjätte minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 38:e minuten, när Emmanuel Swedi fick träff. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Aziz Harabi träff och ökade ledningen för Nordic United FC.

I 67:e minuten slog Lucky Nwafor till, och reducerade åt Enköping SK Herr. Mer än så blev det dock inte för Enköping SK Herr.

Ett fint lyft för Nordic United FC som låg på femte plats så sent som den 22 augusti.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nordic United FC med 3–2.

I nästa omgång har Enköping SK Herr IF Karlstad borta på Sola Arena, lördag 27 september 13.00. Nordic United FC spelar hemma mot Vasalund fredag 26 september 19.00.

Enköping SK Herr–Nordic United FC 1–3 (0–2)

Ettan norra herr, Enavallen

Mål: 0–1 (6) Lorent Mehmeti, 0–2 (38) Emmanuel Swedi, 0–3 (63) Aziz Harabi, 1–3 (67) Lucky Nwafor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Enköping SK Herr: 2-1-2

Nordic United FC: 4-1-0

Nästa match:

Enköping SK Herr: IF Karlstad Fotboll, borta, 27 september

Nordic United FC: Vasalunds IF, hemma, 26 september